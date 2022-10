Kerken richten plekken in met 1,5 meter afstand

Een aantal kerken in Nederland heeft in het kerkgebouw weer een gedeelte ingericht waar mensen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Het gaat om een maatregel om kwetsbare mensen te beschermen nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt, aldus het overkoepelend orgaan Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), dat kerkelijke zaken met de overheid afstemt, heeft dinsdag een nieuwe handreiking voor coronamaatregelen gepubliceerd. Het Rijk had onder andere de kerken gevraagd om zo’n handreiking te maken om voorbereid te zijn op een toename van coronabesmettingen in de winter. De kerken hebben veel te maken met kwetsbare groepen, zoals ouderen en eenzame mensen. Het CIO roept bestuurders dan ook op goed te letten op kerkgangers met coronagerelateerde stress.

Het is verstandig als kerken naast de gebruikelijke hygiƫnemaatregelen zoals desinfectiepompjes bij de ingang ook weer looproutes aanbrengen in het gebouw. In zalen waar ontmoetingen plaatshebben moet voldoende ruimte zijn. Vergaderingen kunnen ook weer digitaal worden gehouden.

Het CIO heeft ook strengere en zelfs noodmaatregelen opgesteld. Die gaan pas gelden als de overheid opnieuw met coronamaatregelen zou komen.