LTO maakt uitslag ledenraadpleging stikstofrapport Remkes bekend

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland maakt de uitslag bekend van de ledenraadpleging over het rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Remkes kwam vorige week met een lijvig rapport over de stikstofproblematiek, waarbij hij onder andere concludeerde dat het kabinet niet louter op stikstof moet focussen.

In de raadpleging werd de achterban van LTO gevraagd om reacties op de conclusies van Remkes. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak sprak van een aantal “flinke tikken op de neus van het kabinet”. Volgens hem was het leeuwendeel van de aanbevelingen gericht aan het kabinet. Hij sprak ook zijn waardering uit voor Remkes, die als opdracht had het vertrouwen te herstellen en de inhoud te verdiepen.

LTO komt ook met een reactie richting het kabinet over het rapport van Remkes.