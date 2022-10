Onderzoeksraad publiceert woensdag nieuwe coronarapport

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) publiceert woensdag om 10.00 uur het tweede rapport over de aanpak van de coronacrisis. Dat meldt de raad dinsdag op Twitter. Het tweede deelrapport richt zich op de periode september 2020 tot juli 2021. “In dit deel wordt de aanpak van het vaccinatieprogramma onderzocht en drie ingevoerde maatregelen uit deze periode: de mondkapjesplicht, de scholensluiting en de avondklok”, aldus de OVV.

In het eerste rapport stonden straffe conclusies over het handelen van de overheid tijdens de eerste maanden van de pandemie. Zo stelde de raad dat er aan het begin van de crisis te weinig aandacht was voor de bescherming van kwetsbare ouderen in verpleeghuizen. In die instellingen voltrok zich een “stille ramp”. Het kabinet en het Outbreak Management Team, dat adviezen uitbracht over de aanpak van de pandemie, hadden bovendien in de beginmaanden vooral oog voor het bestrijden van het virus. Dat kwam onder meer door de rol van RIVM-baas Jaap van Dissel.

De raad adviseerde het kabinet om ook naar andere informatie over de effecten van maatregelen te kijken. Sowieso moeten maatregelen goed onderzocht worden, zo stelde de OVV in het vorige rapport, zowel vooraf als na de invoering.

Er komt ook nog een derde onderzoek, naar de periode na juli 2021.