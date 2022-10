PvdD-leider Ouwehand overbelast, tijdelijk niet in de Kamer

Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand trekt zich tijdelijk terug uit de Tweede Kamer. Ze is overbelast, meldt haar partij in een verklaring op de website. Christine Teunissen neemt het fractievoorzitterschap waar, waarschijnlijk tot eind januari. Daarna denkt Ouwehand weer aan het werk te kunnen.

Ouwehand is niet de eerste die in de Tweede Kamer ziek is geworden door de hoge werkdruk. Als Kamerleden ziek zijn, kunnen ze tijdelijk vervangen worden. Eva Akerboom wordt volgens de partij “zo snel mogelijk be√ędigd”.