RIVM meldt hoe ver najaarsgolf coronavirus aanzwelt

De najaarsgolf van het coronavirus gaat door, en dinsdag wordt duidelijk naar welke hoogte het aantal nieuwe besmettingen is gestegen. Dan meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hoeveel positieve tests in de afgelopen week zijn geregistreerd. Het instituut doet dat elke dinsdag, nu voor de 119e keer.

Het RIVM meldde vorige week dinsdag 19.031 positieve tests, 55 procent meer dan de week ervoor. De meest recente tussentijdse update is van afgelopen vrijdag, en toen was het weektotaal opgelopen naar 22.109. Als die toename doorgaat, kan het weekcijfer van dinsdag uitkomen op ongeveer 25.000, het hoogste niveau sinds eind juli.

Ook ziekenhuizen krijgen het steeds drukker. Vorige week meldde het RIVM dat 485 mensen als een direct gevolg van hun coronabesmetting zijn opgenomen, tegen 287 een week eerder. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldde maandag dat ziekenhuizen nu meer dan 1100 positief geteste mensen behandelen. In iets meer dan twee weken tijd is de bezetting meer dan verdubbeld.

Het aantal geregistreerde sterfgevallen neemt ook snel toe. Vorige week dinsdag meldde het RIVM dat het in een week tijd bericht had gekregen dat 20 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden, afgelopen vrijdag was dat opgelopen naar 42.

De overheid gebruikt sinds half september een ’thermometer’ om de staat van de epidemie in de gaten te houden. Het is de opvolger van de risiconiveaus. De ’thermometer’ stond vorige week op het laagste niveau. Dan is de druk op de zorg en de samenleving beperkt en blijft dit voorlopig waarschijnlijk ook het geval.

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel mensen de nieuwe herhaalprik tegen het coronavirus hebben gehaald. Tot aan vorige week hadden bijna 710.000 mensen die oppepvaccinatie laten zetten, onder wie bijna een kwart van alle 70-plussers.