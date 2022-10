Verdachte ‘Tindermoord’: ik was geobsedeerd en in paniek

Thomas R., die verdacht wordt van het vermoorden van de Amerikaanse studente Mieke Oort in Leeuwarden, zegt dat hij geobsedeerd was door het slachtoffer. Hij heeft bekend. R. staat dinsdag terecht voor de rechtbank in Leeuwarden.

De 21-jarige vrouw werd op de vroege ochtend van zondag 6 maart in haar studentenwoning aangetroffen. Ze was met meerdere messteken om het leven gebracht.

R. (27) kreeg in het najaar van 2021 contact met haar via Tinder. Na enkele dagen volgden er dates. R. zegt haar nooit te hebben aangeraakt. “Er waren tripjes, we gingen weekenden weg”, aldus een geĆ«motioneerde R. in de rechtbank. “Ik zag haar meerdere keren per week. Ze wilde geen relatie, maar het was meer dan daten. Ik vond het heel verwarrend.”

Na een aantal weken ging de relatie bergafwaarts. Oort had laten weten dat ze contact had met een andere man. R. begon haar in de gaten te houden, onder meer met een GPS-tracker. “Ik was zo geobsedeerd geraakt.” R. haalde spullen die hij voor Oort had gekocht uit haar woning toen de relatie minder goed werd. Later kreeg hij daar spijt van en werd het contact weer beter. “Er is nog hoop, dacht ik.”

R. wilde op de avond van 5 maart afspreken met Oort. Ze zegde af omdat ze ziek was, aldus R. Hij ging naar haar woning, “omdat ik het idee had dat het niet klopte.” Hij zag op een feestje Oort dansen met een man. “Ik werd steeds gefrustreerder, gekker.” Hij reed met zijn auto naar zijn woonplaats Leek en keerde terug met een mes, een hamer en twee molotovcocktails.

R. was naar eigen zeggen een paar minuten thuis. “De heen- en terugrit is een zwart gat.” Van benzine had hij molotovcocktails gemaakt. De brandstof had hij op 4 maart gekocht. “Ik wilde mezelf in brand steken”. R. wilde zo van zijn obsessie af. Hij ontkent dat hij een moordplan had.

Hij gooide een bom tegen het raam van Oorts appartement en er ontstond brand. “Paniek en boosheid, er ging van alles door mij heen. Het ging automatisch.” Daarna klom hij op het dakterras en sloeg een deur in. Binnen stak R. Oort op een trap. “Ik weet niet hoe vaak en waar. Ik was in paniek. Ik wilde antwoorden weten, haar niet fysiek pijn doen.” Oort had vijftien steekletsels.

R. stak ook de man die hij met Oort had zien dansen en met wie ze sinds drie maanden een relatie had. Die raakte ernstig gewond. Weer een andere man liep lichte verwondingen op. Binnen twee minuten stond R. buiten. Hij werd in Duitsland aangehouden. Het OM komt dinsdag met de strafeis.