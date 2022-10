Verdachte ‘Tindermoord’ Leeuwarden voor rechter

Voor de rechtbank in Leeuwarden staat dinsdag de 27-jarige Thomas R. terecht, op verdenking van de moord op de Amerikaanse studente Mieke Oort (21). De jonge vrouw werd op 6 maart in haar studentenwoning aan de Tweebaksmarkt in het centrum van Leeuwarden doodgestoken. Het slachtoffer had de verdachte leren kennen via datingapp Tinder.

De Duitse politie arresteerde R. kort na de vondst van het levenloze lichaam van Oort in de buurt van Leer, niet ver van de Duits-Nederlandse grens.

Het Openbaar Ministerie heeft eerder uiteengezet dat R. op de avond van 5 maart een afspraak had met Oort. De vrouw had deze afgezegd omdat zij ziek zou zijn. R. zou daarop naar de woning zijn gegaan, waar hij het latere slachtoffer zag dansen met een man, haar vriend. Na het uitwisselen van enkele berichten met haar is hij naar zijn woonplaats Leek (nabij Groningen) gereden, aldus het OM, om vervolgens terug te keren naar Leeuwarden, gewapend met een mes, een hamer en twee molotovcocktails.

Met een van de molotovcocktails zou R. hebben geprobeerd brand te stichten aan de zijkant van het pand. Vervolgens zou hij aan de achterzijde via een balkondeur de woning zijn binnengedrongen. Hij stak zowel Oort als de man die hij met haar had zien dansen. De man raakte ernstig gewond. Weer een andere man die in het pand aanwezig was, raakte met R. in gevecht en liep daarbij lichte verwondingen op.

Mieke Oort groeide op in de Verenigde Staten en kwam in 2019 naar Nederland, het geboorteland van haar vader. De ouders van Oort zullen gebruikmaken van hun spreekrecht via een vooraf op video opgenomen verklaring, zegt hun advocaat S├ębas Diekstra.