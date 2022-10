VVD en CDA willen strengere regels voor energiebedrijven

Energieleveranciers moeten niet alleen een jaarcontract aanbieden zoals het kabinet wil verplichten, ze moeten jaarlijks ook een stresstest ondergaan. Dat willen althans Kamerleden Henri Bontenbal (CDA) en Silvio Erkens (VVD). In een pamflet dat de coalitiepartijen aanbieden aan energieminister Rob Jetten, pleiten ze er ook voor de welkomstbonus naar de prullenmand te verwijzen.

De Kamerleden willen meer regels voor energieleveranciers, zodat de energiemarkt beter werkt voor consumenten. Als een energieleverancier failliet gaat, moeten klanten volgens de partijen hun voorschot terugkrijgen. Daarnaast moet een concurrent een bod kunnen doen op het klantenbestand van het failliete energiebedrijf, naar Brits voorbeeld.

“De bestaande voorwaarden en tarieven blijven voor de klanten behouden. De nieuwe leverancier kan in de bieding ook een negatief bedrag bieden, als blijkt dat het overnemen van het klantenbestand geld kost”, schrijven de partijen.

Er gaan door de energiecrisis meer stemmen op om meer regie te hebben op de geliberaliseerde energiemarkt. Toch is het opmerkelijk dat juist het CDA en de VVD, twee partijen die in het verleden vooral in de markt geloofden, voor strenger toezicht pleiten. Dat wordt onder meer duidelijk in hun pleidooi voor een jaarlijkse stresstest: eens per jaar moet getoetst worden of de bedrijven financieel genoeg buffers hebben en hun administratie op orde hebben.

CDA en VVD willen dat er strengere eisen komen voor leveringsvergunningen die energiebedrijven nodig hebben, niet alleen bij de aanvraag, maar ook tussentijds.

Volgens Bontenbal is dit nodig omdat huishoudens nu “onvoldoende beschermd” zijn. De markt functioneert niet meer goed, ziet de christendemocraat. Volgens VVD’er Erkens moet de overheid ervoor zorgen dat consumenten “zekerheid hebben over de energierekening en dat er altijd voldoende betaalbare energie is”.