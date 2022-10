Corona-actie Giro555 hielp 8 miljoen mensen in 20 landen

Ruim 8 miljoen mensen in twintig landen, waaronder India, Nigeria, Nepal, Bangladesh en Syriƫ, zijn geholpen met geld dat werd ingezameld via de Giro555-actie Samen tegen corona van vorig jaar. De 9,4 miljoen euro aan donaties werd vooral gebruikt voor gezondheidszorg. Medische apparatuur en medicijnen, distributie en opslag van vaccins en voorlichting over onder meer het belang en het veilig geven van prikken werden ervan bekostigd. Dat laat Giro555 weten.

“Het aantal mensen dat indirect met de hulp van Giro555 is bereikt ligt nog veel hoger, doordat gezondheidsfaciliteiten als bedden en apparatuur langdurig worden gebruikt”, aldus Giro555.

Met geld van de actie konden bijvoorbeeld meer dan 3,7 miljoen coronavaccinaties worden gegeven. Ruim 370.000 mensen ontvingen medische hulp bij een coronabesmetting.

De actie werd gehouden van 12 mei tot 30 september 2021.