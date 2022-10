De Jonge wil na lange discussie 5500 woningen in Alphense polder

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) wil dat er 5500 nieuwe woningen komen in de Gnephoek, een polder bij Alphen aan de Rijn. Bouw in die polder is omstreden: al jarenlang wordt erover gediscussieerd tussen de lokale en landelijke politiek. Nu er een advies van voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken ligt, wil De Jonge er verder werk van maken. Voor 2023 moet er een zogeheten ‘Masterplan Gnephoek’ liggen.

Kuijken adviseert om te bouwen in de hoger gelegen delen van de polder, waar de bodem het stevigst is. De Jonge noemt het advies “een doorbraak”. Volgens hem ligt er nu “na jarenlang praten en discussiĆ«ren een duidelijk en realistisch voorkeursscenario voor de Gnephoek”.

Bouwen in de Gnephoek leidt al jaren tot grote politieke spanningen in Alphen en de provincie. In januari stapte GroenLinks uit de gemeentecoalitie nadat de deur werd opengezet voor bouw in de polder. De provincie verzet zich ook al langer tegen woningbouw in de Gnephoek. Omroep West meldde eerder dat gedeputeerde Anne Koning (Ruimtelijke Ordening) vooral wil dat gebouwd wordt in ‘binnenstedelijke gebieden’.

In de Tweede Kamer stuurden coalitiepartijen VVD en CDA aan op bouw in de Gnephoek. Onderzoeksplatform Follow the Money schreef in juni dat lobbyisten in de Kamer pleitten voor woningbouw in een aantal polders, waaronder de Gnephoek, omdat de grond die zij daar in handen hebben met bijna een half miljard euro in waarde stijgt. Volgens het platform hebben Kamerleden van VVD en CDA lokale bestuurders onder druk gezet om woningbouw in de polders toe te staan. Kamerleden en bewindslieden noemden de polders in drie jaar tijd maar liefst 274 keer in twintig verschillende debatten, aldus FTM.