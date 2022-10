Gemeente: miljoenen extra voor Rotterdammers met geldzorgen

Om Rotterdammers met geldzorgen tegemoet te komen gaat de gemeente hen ondersteunen met hulp bij eerste levensbehoeften, energiebesparende maatregelen en extra maatregelen om schulden te voorkomen. De stad reserveert voor de hulp 4,5 miljoen euro extra, bovenop de ruim 11 miljoen euro per jaar die al in de begroting was opgenomen.

Door de toenemende inflatie en hard gestegen energiekosten hebben steeds meer Rotterdammers moeite om rond te komen, zegt wethouder Enes Yigit van armoedebestrijding en schuldenaanpak. “De bestaanszekerheid van mensen komt in gevaar. We komen met extra acties om mensen in acute nood te helpen. Zodat elke Rotterdammer de winter doorkomt en niet door het ijs zakt.”

De eenmalige Rijksbijdrage van 500 euro krijgen Rotterdammers die daar recht op hebben nog voor 1 november. Inmiddels hebben 38.000 mensen in de bijstand het bedrag op hun rekening ontvangen. Mensen met een laag inkomen kunnen via hun hulpverlener een energieklusser laten komen of een nieuwe energiezuinige koelkast of wasmachine aanvragen. Voor dit witgoedfonds is een half miljoen euro beschikbaar.

Er komen extra handen bij de schuldhulpverlening in de vorm van 10 voltijdsbanen aan trajectbegeleiders. Mensen met een huurachterstand worden hun huis niet uitgezet als die achterstand een gevolg is van alleen de inflatie en gestegen energiekosten.

Ook externe partijen helpen mee. Zo biedt het Jeugdeducatiefonds 85 scholen de mogelijkheid om een schoolontbijt te verzorgen en werkt Rotterdam aan noodhulp voor voedsel en kleding samen met bedrijven, filantropen en subsidiepartners.