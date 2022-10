GGD blij met erkenning in rapport corona-aanpak

De GGD is blij met de erkenning van de inzet tijdens de coronacrisis door haar 25 afdelingen in het land, zoals ze die nu ziet in het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De koepel is gelukkig met “het vermelden van de grote inspanning van de GGD’en, waardoor zij de achterstand ten opzichte van het buitenland bij het vaccineren snel hebben ingelopen in het eerste kwartaal van 2021”.

De GGD GHOR is ook in haar nopjes met het benoemen van de zorgvuldigheid in de uitvoering van de vaccinatiecampagne. Topman André Rouvoet doet er nog een schepje bovenop: “De start van de eerste vaccinatiecampagne was zeker lastig, maar we hebben het samen voor elkaar gekregen. Dat toont de grote uitvoeringskracht van de 25 regionale GGD’en. Ik complimenteer daarom graag de duizenden mensen die zich hebben ingezet voor de bestrijding van de coronapandemie. Zowel de vele vaste GGD-medewerkers als de mensen die tijdelijk ondersteuning leverden”.

De GGD’en zullen adviezen in het nieuwste OVV-rapport wel ter harte nemen. “Omdat bij een crisis onverwachte ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, is het cruciaal om continu te evalueren hoe de organisatie hiermee omgaat en hoe dat de volgende keer mogelijk beter kan”, aldus GGD GHOR.