Kabinet hield te weinig rekening met scenario’s prikcampagne

De vaccinatiecampagne voor het coronavirus kwam traag op gang doordat het kabinet in de voorbereiding te weinig rekening hield met verschillende mogelijke scenario’s, stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Daardoor hebben de GGD’en onder “grote druk” in korte tijd vaccinatielocaties moeten inrichten. De achterstand is uiteindelijk wel ingelopen.

Het kabinet ging er vanuit dat het coronavaccin via de huisartsen aan mensen gegeven kon worden. “Alle voorbereidingen zijn op dat scenario gericht”, aldus de raad. Maar omdat uiteindelijk het vaccin van Pfizer/BioNTech als eerste gereed was voor gebruik, kon dat niet. Dat vaccin was namelijk niet geschikt om via de huisartsen te verspreiden.

Zodoende moest “op het laatste moment” worden overgeschakeld naar grootschalige vaccinatie door de GGD’en, concludeert de raad. In de loop van een paar maanden heeft Nederland uiteindelijk de achterstand op andere Europese landen alsnog ingelopen.

De raad gaat ook in op de positie van mensen met een slechte gezondheid tijdens de vaccinatiecampagne. Hoewel de Gezondheidsraad adviseerde om hen voorrang te geven, koos het kabinet ervoor om eerst zorgmedewerkers een inenting aan te bieden. Daarna kwamen mensen aan de beurt die de overheid aanmerkte als kwetsbaar voor het virus, maar niet alle mensen die zich kwetsbaar voelen werden tot die groep gerekend. Deze mensen voelden zich dan ook “achtergesteld”, concludeert de raad.

Het is het tweede onderzoek van de OVV naar de aanpak van de coronacrisis in Nederland. In het eerste rapport adviseerde de raad het kabinet ook al in het vervolg verschillende scenario’s uit te werken en beter te leren improviseren.