Koe in de wei leidt niet altijd tot extra stikstofuitstoot

Het in de wei laten lopen van koeien heeft geen negatieve gevolgen voor de natuur, als de toename van de stikstofuitstoot buiten weggestreept kan worden tegen een afname van uitstoot doordat er minder stalmest wordt uitgereden. Provincies mogen boerenbedrijven die koeien in de wei laten lopen dus een natuurvergunning geven als de stikstofuitstoot daardoor niet toeneemt. Het weiland waarin de koeien lopen moet dan wel altijd al de bestemming landbouwgrond hebben gehad, want dan kan ervan uitgegaan worden dat daar vroeger ook mest op werd uitgereden.

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een zaak van een veehouderij in Baambrugge.

Bedrijven die hun koeien zowel op stal laten staan als in de wei laten lopen, moeten bij de provincie één gezamenlijke natuurvergunning aanvragen. Tot nu toe was er veel onduidelijkheid over het verlenen van een natuurvergunning voor koeien in de wei, omdat daarvoor geen rekenmethode bestaat. De hoogste bestuursrechter zegt nu dat de vergunningverlener ervan uit mag gaan dat koeien in de wei minder stikstofuitstoot veroorzaken dan het uitrijden van stalmest.

De Raad van State is van mening dat “significante gevolgen” van het in de wei laten lopen van koeien voor beschermde natuur uitgesloten zijn als er weggestreept kan worden.