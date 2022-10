Kuipers volhardt: effect van losse coronaregels moeilijk te meten

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers blijft erbij dat het moeilijk is om in te schatten welke effecten specifieke coronamaatregelen hebben in het bestrijden van een nieuwe golf, “ook omdat ze in gezamenlijkheid zijn genomen”. Hij wil nog niet ingaan op de kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat het kabinet te weinig oog heeft gehad voor de onderbouwing. Wel wil hij benadrukken dat de maatregelen niet voor niets zijn geweest.

“We weten wel degelijk dat de maatregelen effect hebben. Dat hebben we uitgebreid gezien”, aldus de minister. “Golven naar omhoog hebben we weer naar beneden weten te duwen.” Hij vindt nog altijd, net als zijn voorganger Hugo de Jonge, dat het effect van ieder van de losse maatregelen, zoals het dragen van mondkapjes op bepaalde plekken of een avondklok, niet goed in kaart te brengen is. “Dat is buitengewoon lastig.”

De OVV publiceerde woensdag het tweede deel van het onderzoek naar de aanpak van de overheid bij de bestrijding van het coronavirus. De onderzoekers zeggen dat er op rustige momenten gekeken had moeten worden in hoeverre de maatregelen effect hebben, ook omdat mensen dan eerder geneigd zijn zich eraan te houden. Verder vindt de OVV dat de rollen van wetenschappelijk adviseurs en beleidsmakers duidelijker gescheiden moeten worden en dat er meer oog moet zijn voor verschillende scenario’s, zodat het kabinet zich niet laat overvallen door tegenvallers.

Kuipers zegt de Onderzoeksraad “zeer serieus” te nemen en “blij” te zijn dat het rapport er ligt. “We gaan het absoluut bespreken in het kabinet en we komen met een kabinetsreactie.” Hij wilde ook nog niet ingaan op kritische geluiden vanuit de Tweede Kamer. Vrijwel de hele oppositie heeft laten weten dat de onderbouwing van de maatregelen beter moet, willen de parlementariĆ«rs akkoord gaan met nieuwe coronamaatregelen. Kuipers moet de wet waar dat in geregeld wordt, een aanpassing van de Wet publieke gezondheid, nog door de Tweede en Eerste Kamer krijgen.