Mogelijk zeer zacht weer volgende week

De kans bestaat dat het volgende week opvallend warm wordt voor de tijd van het jaar. In het zuiden kan het mogelijk ruim 20 graden worden, voorspelt Weeronline.

Komend weekend wordt het nog tussen de 16 en 18 graden. Na het weekend voert een zuidwestenwind echter warmere lucht naar Nederland en kan de temperatuur in het zuiden stijgen tot ruim 20 graden. In het noorden, waar de scholen volgende week herfstvakantie hebben, wordt het tussen de 17 en 19 graden. Volgens Weeronline zijn deze temperaturen opvallend hoog voor de tijd van het jaar: normaal is het half oktober rond de 15 graden.

Verder kan er regelmatig een buitje vallen en staat er een stevige wind, die aan de kust een windkracht van 5 of 6 kan bereiken. De kans op een herfststorm acht het weerbureau “bijzonder klein”.