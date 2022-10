NAVO-landen schrapen extra wapens bijeen voor bestookt Oekraïne

De dertig landen van de NAVO denken over nieuwe wapenleveringen aan Oekraïne nu Rusland het bestookt met een regen van raketten. De defensieministers van de dertig bondgenoten komen in Brussel bijeen om onder meer dat te bespreken.

Oekraïne zit voortdurend verlegen om munitie en vraagt al langer met klem om tanks en gevechtsvliegtuigen. Maar nu staat luchtafweergeschut bovenaan de verlanglijst van de regering in Kiev. Meerdere NAVO-landen willen daaraan tegemoetkomen. De dertig lidstaten willen de slagkracht van Oekraïne sowieso versterken nu Rusland in heel het land burgerdoelen beschiet en schermt met kernwapens. Nederland broedt ook op het sturen van een nieuwe partij zware wapens naar Oekraïne, denken NAVO-bronnen. Maar net als in veel andere lidstaten raken de loodsen en magazijnen leeg.

Behalve nieuwe wapenleveringen, waarover de Nederlandse defensieminister Kajsa Ollongren en haar NAVO-collega’s zullen overleggen met een twintigtal bondgenoten buiten de NAVO, beraden ze zich ook op de ‘nucleaire paraplu’ van het bondgenootschap. Ze vragen zich onder meer af of aan de afschrikking van vijanden door de dreiging van atoomwapens iets moet veranderen nu het Kremlin mogelijk voorzichtig aan bijvoorbeeld een kleine kernaanval op Oekraïne begint te denken.

De NAVO-landen zullen ook bespreken hoe ze hun danig geslonken wapenvoorraden kunnen aanvullen, zei NAVO-chef Jens Stoltenberg vooraf. Hij pleit ervoor de wapenindustrie bijvoorbeeld meer zekerheid te geven zodat die haar productie kan opvoeren.