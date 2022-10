Nederland stuurt luchtafweerraketten naar Oekraïne

Nederland stuurt voor 15 miljoen euro aan extra luchtdoelraketten naar Oekraïne. Die moeten het land helpen zich te verweren tegen de regen van raketten en andere projectielen uit Rusland die de laatste dagen weer neerdaalt.

Nederland en de andere NAVO-landen willen de Russische president Vladimir Poetin de kous op de kop geven na “de laffe aanvallen op allerlei steden waar onschuldige burgers het slachtoffer van zijn”, zei defensieminister Kajsa Ollongren voor aanvang van overleg met haar collega’s op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Ze willen de boodschap overbrengen dat “het enige resultaat dat hij hiermee bereikt is dat wij nog meer gaan leveren”. Oekraïne drong de afgelopen dagen aan op de snelle versterking van zijn luchtafweer.

Ollongren wil niet verduidelijken om wat voor raketten het precies gaat en hoeveel het er zijn. “Maar ze staan voor 15 miljoen bij ons in de boeken, dus het is een stevige bijdrage.” Met het wapentuig uit Nederland kan het Oekraïense leger kruisraketten en andere wapens onderscheppen, zegt ze. Daarin is Oekraïne al “eigenlijk heel succesvol”, constateert de minister. Maar de afgelopen dagen bombardeerde Rusland volgens haar zo massaal dat logischerwijs niet alles meer uit de lucht kon worden gehaald.

Het kabinet zweeg de afgelopen maanden steevast over wapenleveringen om Rusland niet wijzer te maken. Daarop maakt Ollongren nu een uitzondering, “omdat ik denk dat Poetin moet zien” dat aanvallen als die van afgelopen dagen averechts werken en Oekraïnes bondgenoten er juist een schep bovenop doen. “Ik denk dat dat een beetje de boodschap is van vandaag: dat er een antwoord is en dat onze steun gewoon doorgaat.”

Nederland leverde vlak nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen al 200 Stinger-luchtdoelraketten aan Kiev. Oekraïne heeft die succesvol ingezet tegen onder andere Russische helikopters en zou er mogelijk ook raketten op niet al te grote afstand mee uit de lucht kunnen halen.

Oekraïne kan ook op andere militaire hulp rekenen, verzekert Ollongren. “Zowel wapens maar ook ander materieel.” Ze wijst erop dat de winter voor de deur staat en de Oekraïners “uitrusting moeten hebben die hen door de winter heen helpt. Ook daar kan Nederland een bijdrage aan leveren.” De minister sluit ook niet uit dat er nog extra pantserhouwitsers, het zwaarste geschut dat Nederland heeft, naar Oekraïne gaan.