NPO gaat meer samenwerken met VRT, ook om nepnieuws tegen te gaan

De Nederlandse en Vlaamse publieke omroep gaan intensief samenwerken. Dat hebben de NPO en de VRT woensdag bekendgemaakt. De samenwerking moet leiden tot het maken en uitwisselen van programma’s, het delen van technologie en innovaties, maar bijvoorbeeld ook tot het ontwikkelen van technieken om desinformatie op te sporen en tegen te gaan.

Een van de eerste concrete projecten is de internationale serie Arcadia, met Monic Hendrickx en Maarten Heijmans. Deze serie zal in het voorjaar van 2023 te zien zijn. Volgens de NPO staan er meer “concrete initiatieven in de steigers”.

De bedoeling is dat NPO en VRT door de samenwerking “het aanbod van de omroepen in de beide landen nog zichtbaarder maken op de eigen publieke digitale platformen”. De ambitie is om de digitale platformen verder te verrijken door de onderlinge uitwisseling van podcasts en videoreeksen. Daarnaast wordt bekeken of succesvolle acties of projecten bij de ene omroep ook kunnen worden opgezet bij de andere.

Beide landen willen ook de krachten bundelen op het gebied van de bestrijding van desinformatie. “Denk hierbij aan de ontwikkeling van tools die journalisten en mediamakers ondersteunen bij het detecteren van fake news”, aldus de NPO.