Omroep MAX maakt serie van nieuwe roman Hendrik Groen

Omroep MAX werkt aan een nieuwe serie, gebaseerd op de roman Rust en Vreugd van Hendrik Groen. Dat hebben de omroep, uitgeverij Meulenhoff en producent Lemming Film woensdag bekendgemaakt. Het scenario wordt geschreven door Tamara Bos, die eerder verantwoordelijk was voor hits als Minoes en Het Paard van Sinterklaas.

In het boek, dat verscheen in 2021, vindt Emma Quaadvliegh na het overlijden van haar man een vergeten inschrijving terug voor een tuinhuisje op het complex Rust en Vreugd. Ze kan er inmiddels een krijgen en slaat toe. Al snel blijkt dat het er tussen de tuinders in het prachtige groene paradijs niet altijd even vredelievend aan toe gaat.

Omroep MAX maakte eerder twee series van Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen. In deze reeks speelden André van Duin, Kees Hulst en Coby Timp de hoofdrollen. De afleveringen trokken vele miljoenen kijkers. Omroepbaas Jan Slagter meldde eerder dat er wordt gewerkt aan een speelfilmvervolg.