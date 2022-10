Onderzoeksraad komt met tweede rapport over aanpak coronacrisis

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) presenteert woensdag de conclusies uit een tweede onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis. In het rapport behandelt de raad de periode van september 2020 tot juli 2021.

Het onderzoek richt zich op drie maatregelen die werden ingezet om de pandemie te bestrijden: de mondkapjesplicht, de scholensluiting en de avondklok. Ook kijkt de raad terug op de vaccinatiestrategie. De eerste coronaprikken werden in Nederland vanaf januari 2021 gezet.

In het eerste rapport keek de raad terug op de eerste maanden van de coronapandemie. In die periode was er te weinig aandacht voor de situatie in de verpleeghuizen, waar zich volgens de onderzoekers een “stille ramp” afspeelde. Ook stelde de raad dat de kabinetsaanpak zich te veel richtte op het bestrijden van het virus en dat er zodoende minder aandacht was voor bijkomende gevolgen van genomen maatregelen.

De raad adviseerde het kabinet onder meer de crisisaanpak te verbeteren door in scenario’s te denken en breder te kijken naar de effecten van maatregelen.

Afgelopen zomer uitte oud-voorzitter van de OVV Jeroen Dijsselbloem zich opnieuw zeer kritisch over het kabinet. In een interview met de Volkskrant stelde hij dat er vrijwel niets was gedaan met de corona-adviezen uit het eerste rapport.