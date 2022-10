Opnieuw explosie in Sluiskreek in Rotterdam-Zuid

Bij een woning in Rotterdam-Zuid is in dezelfde straat als waar kort geleden ook al een explosie was opnieuw een ontploffing geweest, meldt de politie. Het gaat dit keer om een andere woning aan de Sluiskreek. Vier kinderen in de leeftijd van kleuter tot puber zijn uit de woning gehaald, aldus een zegsvrouw. Niemand raakte gewond.

De twee volwassenen die in het huis waren, waren al buiten toen de politie aankwam, zegt een woordvoerster. Na de explosie is er een scooter weggereden, twitterde de politie. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de politie doet onderzoek. De twee naastgelegen woningen zijn ontruimd. De politiezegsvrouw verwacht dat deze bewoners spoedig weer naar huis kunnen.

In de nacht van zaterdag 8 oktober op zondag 9 oktober was in dezelfde straat ook al een explosie bij een woning. Buurtbewoners schrokken wakker van een harde knal. Agenten ontdekten dat er bij de voordeur van een van de huizen aan de Sluiskreek een explosie was geweest. Niemand raakte gewond. De politie zoekt daar nog getuigen van.

Bij de explosie deze dinsdagavond is ook een object voor de voordeur onderzocht, zegt de politiewoordvoerster. Over schade aan de woning kon de politie nog niks zeggen, behalve dat de structuur van de woning niet beschadigd is.