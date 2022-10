Opnieuw ingang appartementengebouw Rotterdam beschoten

In Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag de entree van een appartementengebouw aan de Joost Banckertsplaats in het centrum van de stad beschoten. In de deur zitten meerdere kogelgaten, meldt de politie. Een dag ervoor werd ook al de ingang van een naastgelegen gebouw aan de Jan Evertsenplaats met meerdere schoten onder vuur genomen.

Wie er achter de beschietingen zit, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen beide incidenten. Bij beide beschietingen zijn geen gewonden gevallen.

Dit jaar zijn er in de stad tientallen beschietingen van en explosies bij woningen en bedrijfspanden geweest, onder meer in Rotterdam-Zuid en West, het centrum van de stad en in de wijk Kralingen. Of de verschillende incidenten met elkaar verband houden, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk of de geweldsgolf met de handel in drugs te maken heeft.