OVV: onderzoeken van effecten coronamaatregelen kan wél

Het onderzoeken van de gewenste en ongewenste effecten van coronamaatregelen zoals de avondklok is mogelijk, zegt lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) Erica Bakkum. Het kabinet redeneerde tijdens de coronacrisis volgens haar dat maatregelen alleen in samenhang bekeken konden worden, maar er zijn wel degelijk “methoden” om ook de effecten van losse ingrepen te toetsen.

Hoe het kabinet dat doet, daar gaat de OVV niet over, aldus Bakkum. Maar dat het moet gebeuren is volgens haar “absoluut evident”. Ook zou het kabinet moeten kijken of de maatregelen met terugwerkende kracht onderzocht kunnen worden.

De OVV publiceerde woensdag voor de tweede keer een kritisch rapport over de aanpak van de coronacrisis. Daarin stelt de raad dat coronamaatregelen zoals de avondklok en de scholensluiting niet goed zijn onderzocht en dat dus nog steeds niet duidelijk is wat de effecten van die ingrepen zijn. Onzeker is volgens Bakkum niet alleen of een maatregel zoals de scholensluiting echt heeft geholpen het virus tegen te houden, maar ook is er nog weinig bekend over de neveneffecten van zo’n maatregel, zoals bijvoorbeeld leerachterstanden bij kinderen.

Deze zomer zei toenmalig voorzitter van de OVV Jeroen Dijsselbloem in een interview met de Volkskrant dat er vrijwel niets was gedaan met de adviezen uit het eerste coronarapport van de raad. In februari was de OVV bijvoorbeeld kritisch op de rol van het Outbreak Management Team (OMT). Dat zou niet alleen adviezen geven vanuit medische kennis, maar ook gedragseffecten meewegen. Het kabinet probeert die verschillende taken nu beter te scheiden, maar volgens de OVV zou dat sneller moeten, omdat de volgende coronagolf zich op dit moment alweer aandient.