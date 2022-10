Problemen leerlingenvervoer nog niet opgelost

Kinderen soms zo jong als 4 jaar zitten dagelijks drie uur in een taxi. Ze komen afgepeigerd op school en zijn pas rond etenstijd weer thuis. Zulke gevallen zijn aan de orde van de dag, schetste directeur van Ouders & Onderwijs Lobke Vlaming woensdag in de Tweede Kamer. De problemen in het leerlingenvervoer lopen sinds het begin van het nieuwe schooljaar namelijk op en een snelle oplossing lijkt ingewikkeld.

Het zijn vaak kinderen uit het speciaal onderwijs die afhankelijk zijn van het leerlingenvervoer. Onder meer door personeelstekorten loopt dat vervoer momenteel vast. Chauffeurs moeten meerdere routes achter elkaar rijden, waardoor leerlingen later dan gewenst worden opgehaald en soms dus meerdere uren op een dag in de taxi moeten zitten.

Het is “verwaarlozing” van toch al kwetsbare kinderen, aldus Vlaming in de Tweede Kamer, waar Kamerleden in gesprek gingen met organisaties om een oplossing voor het probleem te vinden. Voorzitter van Leerlingenbelang-VSO Elijah Delsink sprak van een “schrijnende” crisis, die volgens hem 14.000 kinderen treft. Zijn organisatie krijgt een “tsunami aan klachten” over de situatie in het vervoer voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Kinderen met bijvoorbeeld autisme of een fysieke beperking missen schooluren en lopen psychische schade op, zo stelt hij.

Ook Bertho Eckhardt van KNV Zorgvervoer en Taxi, noemt de situatie “ernstig”. Het probleem zit volgens hem onder meer in het chauffeurstekort. Het werk zou niet aantrekkelijk zijn, omdat chauffeurs kleine contracten krijgen aangeboden. Een oplossing is volgens hem om werk in het leerlingenvervoer te combineren met dat in bijvoorbeeld het zorgvervoer, zodat er “volwaardige banen” ontstaan.

Daarnaast zou beter bekeken moeten worden wie het vervoer allemaal ├ęcht nodig hebben, zegt adviseur Leerlingenvervoer voor gemeenten Carolien Aalders. Er is volgens haar een “grote groep” leerlingen die nu geen gebruikmaken van het openbaar vervoer om op school te komen, maar dat wel zouden kunnen en zelfs “leuk” zouden vinden.

Dat lost echter op korte termijn het probleem niet op, aldus Delsink van Leerlingenbelang-VSO. Want voor een deel van de leerlingen is het ov geen optie. Zij hebben snel last van overprikkeling of ze maken bijvoorbeeld gebruik van een zuurstoftank, die niet mee kan in een stadsbus. Volgens Vlaming van Ouders & Onderwijs is het van belang dat “de ernst van het probleem doordringt” tot de landelijke politiek, zodat acuut een oplossing gevonden wordt.