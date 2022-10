Rechtbank vonnist in zaak doodrijden motoragent Rotterdam

De rechtbank in Rotterdam doet woensdag uitspraak in de strafzaak tegen de 47-jarige vrachtwagenchauffeur Willem M., die in juli vorig jaar motoragent Arno de Korte doodreed. Volgens het Openbaar Ministerie is bewezen dat M. zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag. Het OM heeft twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

M. reed op 7 juli 2021 de motoragent van achteren aan op de Waalhavenweg in Rotterdam. Het slachtoffer had de verdachte een stopteken gegeven en reed volgens het OM 21 seconden voor de vrachtwagen uit. Hij kwam aan het einde van de uitvoegstrook onder de wagen terecht en werd honderden meters meegesleurd. De politieman overleed ter plaatse. M. reed na de aanrijding door.

Het OM meent dat M. het slachtoffer bewust en opzettelijk heeft aangereden. Van een vooropgezet plan is niet gebleken, meent justitie, en moord is daarom niet bewezen. Naast de celstraf en tbs-maatregel eiste het OM een rijverbod van tien jaar en na afloop daarvan een beroepsverbod van tien jaar als vrachtwagenchauffeur.

Volgens de verdachte zelf en zijn advocaat is er sprake van een ongeluk. M. zou niet tijdig hebben kunnen remmen en een verkeerde beslissing hebben genomen, met de fatale aanrijding als gevolg. Dat M. kort daarna nog twee keer langs de plek des onheils is gereden is volgens zijn raadsman “in een waas” geschied.

De vrachtwagenchauffeur is betrokken geweest bij twee eerdere ernstige ongevallen, in 2015 en 2020. Het slachtoffer bij het eerste incident was eveneens een motoragent. Die raakte door de aanrijding een arm kwijt. Bij het ongeval in 2020, dat niet heeft geleid tot een strafzaak, kwam een 79-jarige vrouw om het leven.

De dood van De Korte (47) leidde tot grote verslagenheid bij de politie. De uitvaart van de agent, afkomstig uit Capelle aan den IJssel, ging gepaard met veel eerbetoon.