Rutte bezoekt uitgezonden militairen in Roemenië

De Nederlandse militairen die in Roemenië zijn gelegerd, krijgen woensdag bezoek van premier Mark Rutte. Hij spreekt op de militaire basis ook met de Roemeense president Klaus Iohannis en premier Nicolae Ciuca.

Ongeveer tweehonderd Nederlandse militairen verblijven in Cincu. Er zijn ook Franse en Belgische troepen. De NAVO heeft haar aanwezigheid in het oosten van het bondgenootschap versterkt na de Russische invasie in buurland Oekraïne.

De Fransen voeren het bevel over deze NAVO-battlegroup die in totaal zo’n negenhonderd militairen telt. De regering in Parijs kondigde maandag nog aan extra pantservoertuigen en tanks naar Roemenië te sturen.

Het overleg van Rutte met president Iohannis en premier Ciuca gaat onder meer over militaire samenwerking, de oorlog in Oekraïne en energie.