Supporters van Ajax opnieuw aangevallen in Napels

De politie van Napels heeft in de nacht van dinsdag op woensdag herhaaldelijk supporters van Napoli en Ajax uit elkaar moeten halen. Bij gevechten tussen beide supportersgroepen in de aanloop naar een groepsduel in de Champions League zijn zover bekend geen gewonden gevallen. De politie meldt ook nog geen arrestaties.

Hooligans van Napoli vielen dinsdagavond op meerdere plaatsen supporters van Ajax aan. Op beelden op internet is te zien hoe het meubilair van restaurants en caf├ęs vernield is. Tijdens de aanvallen werd ook vuurwerk gebruikt. Fans van beide supportersgroepen zijn vervolgens ook in het centrum van Napels met elkaar op de vuist gegaan.

Ook maandagavond was het al onrustig in Napels. Een supporter van Ajax werd toen neergestoken vlak voor zijn hotel in Napels. Hij moest zich in een ziekenhuis laten behandelen en volgens een woordvoerder van de club uit Amsterdam maakt hij het naar omstandigheden goed. De verwachting is dat hij de uitwedstrijd van woensdagavond van zijn club tegen Napoli in de Champions League kan bijwonen.

Ajax verkocht ruim 2200 kaarten voor het duel in Stadio Diego Armando Maradona. Die fans hebben van de leiding van de club uit Amsterdam het verzoek gekregen om geen clubkleuren te dragen en kinderen thuis te laten. De politie van Napels raadde dinsdagavond supporters van Ajax al op sociale media af om de Saint James Pub op Piazza Bellini te bezoeken.

Hooligans van Napoli hebben een stevige reputatie. In het verleden zijn uitsupporters in Napels vaker doelwit van geweldplegingen geweest. Als fans van Ajax willen, dan kunnen ze woensdag ruim drie uur voor de wedstrijd gezamenlijk naar het stadion reizen. Bussen rijden uit veiligheidsoverwegingen wel bijna een uur om.

De wedstrijd tussen Napoli en Ajax begint om 18.45 uur.