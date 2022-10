Twaalf jaar cel en tbs voor wurgen vriendin Den Haag

De rechtbank in Den Haag heeft de 28-jarige Boris S. twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor het wurgen van zijn vriendin, de 35-jarige Gita Reyers. De man heeft zeer waarschijnlijk wekenlang met het dode lichaam van de vrouw in haar huis in Den Haag geleefd.

Het slachtoffer werd op 16 oktober 2020 als vermist opgegeven. Acht dagen later werd zij dood in de woning gevonden. Het lichaam lag op een bank in de woonkamer, onder een stapel dekens, kussens en andere spullen en verkeerde in staat van ontbinding. Op 10 oktober 2020 was zij in elk geval niet meer in leven, stelt de rechtbank vast. De aanwijzingen dat de vrouw op of kort na 21 september 2020 om het leven is gebracht zijn sterk, aldus de rechtbank. In de hals van de vrouw is DNA van S. gevonden.

S. werd kort na de ontdekking van het lichaam van het slachtoffer opgepakt. Hij heeft ontkend dat hij de vrouw heeft gedood. Hij had geen serieuze relatie met de vrouw, zo heeft hij verklaard. Hun omgang was volgens hem louter gebaseerd op seks.

Dat S. met het levenloze lichaam van het slachtoffer in de woning heeft verbleven, heeft de rechter in zijn nadeel meegewogen bij het bepalen van de straf. Ook wordt de dakloze man aangerekend dat hij onder meer haar laptop en telefoon heeft meegenomen, om deze zelf te gebruiken. Ook heeft hij spullen van de vrouw op Marktplaats te koop aangeboden en heeft hij geprobeerd geld van haar bankrekening te halen.

Gedragsdeskundigen hebben een persoonlijkheidsstoornis bij S. vastgesteld. De man is verstandelijk beperkt. S. is verminderd toerekeningsvatbaar, aldus de deskundigen, en het gevaar voor herhaling is groot. Een lange behandeling is noodzakelijk. De rechtbank heeft die conclusies overgenomen. Het vonnis is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.