Een woning aan de Groeneveen in Amsterdam-Zuidoost is in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten. Rond 01.00 uur werden meerdere schoten op de voorzijde van de woning gelost. De bewoners waren op dat moment thuis. Niemand is gewond geraakt. Op straat voor de woning lag een aantal kogelhulzen.

De politie zoekt getuigen en vraagt ook om beeldmateriaal van bijvoorbeeld beveiligingscamera’s.