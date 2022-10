Advocaten: terreurverdenking verdachten De Vries is willekeurig

De advocaten van de drie nieuwe verdachten in de zaak over de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries zetten grote vraagtekens bij het feit dat de mannen verdacht worden van terrorisme. “Er is hier geen sprake van een ideologisch of religieus motief”, zei advocaat Vito Shukrula donderdag tijdens de eerste openbare zitting in de rechtbank in Amsterdam. “Onderwereldmoorden draaien enkel om geld.”

Hij vermoedt dat het OM deze verdenking “te pas en te onpas” gebruikt “om maar zo zwaar mogelijke straffen te kunnen eisen”. Shukrula vindt het erg willekeurig dat zijn cliënt Erickson O., en de medeverdachten Gerower M.C. en Krystian M. wel verdacht worden van terrorisme, maar de vermoedelijke schutter Delano G. en chauffeur Kamil E. niet.

Tegen hen is eerder een levenslange gevangenisstraf geëist. De rechtbank stelde in juni de uitspraak voor onbepaalde tijd uit, omdat het OM vlak voor de geplande datum daarvoor met een tot dan toe onbekende getuige op de proppen kwam.

Ook de advocaat van Gerower M.C. noemt de verdenking van terrorisme “veel te zwaar”. M.C. en O. worden ervan verdacht Peter R. de Vries te hebben gefilmd en gefotografeerd toen hij in het centrum van Amsterdam was neergeschoten juli vorig jaar. Volgens het OM wilden zij met het verspreiden van de beelden angst zaaien in de samenleving. Een en ander deden zij in opdracht, tegen betaling, aldus justitie.