Een van bekendste toneelgeschappen, ITA, lijft jonge acteurs in

Een van de bekendste Nederlandse toneelgezelschappen heeft vijf nieuwe acteurs toegevoegd aan het vaste ensemble. Internationaal Theater Amsterdam (ITA) van Ivo van Hove heeft Daniël Kolf ingelijfd en Minne Koole, Eelco Smits, Eefje Paddenburg en ‘Ntiana Stuger. ITA zet met de acteurs in op meer diversiteit, in leeftijd, gender, seksualiteit en culturele achtergrond.

ITA heette vroeger Toneelgroep Amsterdam. Onder meer Maarten Heijmans, Gijs Scholten van Aschat en Aus Greidanus jr. zijn aan het gezelschap verbonden.

Daniël Kolf (25) groeide op in Suriname en kwam op zijn zeventiende naar Nederland. Hij speelde in series als De Slet van 6VWO en Mocro Maffia en in films als De Libi en Forever Rich. Minne Koole (29) viel op met rollen in series als Ares en Dirty Lines en een hoofdrol in de film Niemand in de Stad. Eefje Paddenburg (23) en ‘Ntianu Stuger (24) op hun beurt zijn allebei net afgestudeerd. Eelco Smits (45) keert terug bij het ensemble van ITA na een aantal jaren als freelancer te hebben gewerkt.

Behalve vijf nieuwe acteurs heeft ITA ook een nieuwe vaste regisseur aan het tableau toegevoegd. Eline Arbo is afkomstig uit Noorwegen en gaat naast Ivo van Hove deel uitmaken van de artistieke kern van ITA. Komend seizoen gaat haar regie van Penthesilea van Heinrich von Kleist bij ITA in première. De voorstelling De Uren, die zij eerder maakte voor ITA, wordt in reprise genomen.