Eerste vijftigers kunnen afspraak voor herhaalprik maken

Een volgende groep mensen is aan de beurt om een afspraak te maken voor de herhaalprik tegen het coronavirus. Het gaat om mensen die in 1962 zijn geboren. Een deel van deze groep is dit jaar 60 geworden, een ander deel is nu nog net 59, en daarmee kunnen donderdag de eerste vijftigers op grond van hun geboortejaar de extra inenting halen.

Mensen die in 1962 en daarvoor zijn geboren krijgen voorrang bij de herhaalprik. Zij worden stap voor stap uitgenodigd, van oud naar minder oud. Ook zorgmedewerkers en mensen met medische risico’s mogen zich eerder laten vaccineren. Daarna komt de rest van de bevolking aan de beurt.

Mensen die jonger dan 60 zijn, kunnen online al wel een prikafspraak maken, omdat de leeftijdsgrens op de afsprakensite is uitgeschakeld, maar dan bestaat de kans dat ze bij de vaccinatielocatie alsnog worden geweigerd. Bovendien vraagt de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland mensen zich aan de prikvolgorde te houden en risicogroepen voor te laten gaan, zodat die in de najaarsgolf niet onnodig lang hoeven te wachten op een vaccinatie. De leeftijdsgrens is verwijderd zodat zorgmedewerkers en mensen die de griepprik krijgen gemakkelijker en sneller een afspraak voor een herhaalprik kunnen maken.

De herhaalprikken worden sinds vorige week maandag gezet. De inenting moet de afweer versterken voor een nieuwe coronagolf. Mensen krijgen de aangepaste vaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna. Die zijn bijgewerkt zodat ze ook werken tegen de omikronvariant van het coronavirus. Iedereen van 12 jaar en ouder die de basisserie (de eerste prik of prikken) heeft gehad, kan de herhaalprik laten zetten. Bijna 1,3 miljoen mensen hebben dat inmiddels gedaan, onder wie meer dan een derde van alle 70-plussers.