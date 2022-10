Eis in hoger beroep 12 jaar cel tegen verdachte aanslag Telegraaf

Bij het gerechtshof in Amsterdam is donderdag 12 jaar cel geëist tegen de 29-jarige Bilal el H., die een leidende rol zou hebben gespeeld bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf in juni 2018. De rechtbank legde hem daarvoor een gevangenisstraf van tien jaar op, ook bij de rechtbank had het Openbaar Ministerie twaalf jaar geëist.

De aanklager in hoger beroep zei dat de aanslag een grote impact heeft gehad en vindt een lange gevangenisstraf passend. De straf moet recht doen aan De Telegraaf en de maatschappij, aldus de aanklager in hoger beroep.

Bij de aanslag werd het gebouw aan de Basisweg in Amsterdam tot tweemaal toe geramd met een gestolen bestelauto. Vervolgens stak de bestuurder de auto in brand, met forse schade aan het pand tot gevolg. Niemand raakte gewond.

De dader vluchtte in een Audi, die later uitgebrand werd teruggevonden. Het OM stelt dat de verdachte de gebruikte Volkswagen Caddy heeft gestolen. Ook is hij in de visie van het OM verantwoordelijk voor de inzet van een tweede vluchtauto die nacht en het in brand steken van de Audi.

Hij wordt door het OM gezien als de spil bij de uitvoering van de aanslag. Volgens het Openbaar Ministerie is hij daarom ook als medepleger schuldig aan de brandstichting, het teweeg brengen van een ontploffing en het beschadigen van het Telegraafgebouw.

Van de groep van in totaal elf verdachten, onder wie El H., zijn er zes gelinkt aan de aanslag op het gebouw van De Telegraaf. De bende heeft zich volgens het Openbaar Ministerie verder toegelegd op het stelen van auto’s. Na de aanslag had de politie El H. al in het vizier, nadat zijn naam volgens justitie eind 2017 steeds vaker opdook als leverancier van gestolen vluchtauto’s die werden ingezet bij liquidaties.