Erdogan en Poetin willen na gesprek economisch meer samenwerken

De Turkse en Russische presidenten, Recep Tayyip Erdogan en Vladimir Poetin, hebben elkaar in de Kazachstaanse hoofdstad Astana gesproken. Beiden hebben naar verluidt gepraat over een mogelijke uitweg uit de slepende oorlog in Oekraïne. Turkse en Russische media melden daar vooralsnog nog niets over en de leiders spraken na afloop over economische kwesties.

Erdogan en Poetin spraken elkaar voor het laatst in persoon half september in Oezbekistan. Erdogan poogt te bemiddelen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne en onderhoudt goede betrekkingen met zowel Moskou als Kiev.

De economische betrekkingen tussen Rusland zijn ook zeer nauw. Rusland voert veel graan, kunstmest en brandstof uit naar Turkije en werkt er mee met de bouw van een grote kerncentrale. Poetin zei donderdag dat Turkije een betrouwbaar alternatief kan worden voor de gaspijpleidingen van Nord Stream wat de export van gas aangaat. Poetin zei dat hij van Turkije een verzamelplek, een ‘gashub’ wil maken voor de export van Russisch gas naar onder meer de Europese Unie.

Erdogan zei dat zijn land ook meer wil doen om export van Russisch graan en kunstmest naar arme landen uit te breiden. Hij doelde op de ‘graandeal’ die in juli is gesloten tussen zijn land, Oekraïne, Rusland en de Verenigde Naties om de uitvoer van landbouwproducten en kunstmest uit Oekraïne en Rusland te vrijwaren van de gevechtshandelingen.

Volgens Poetin is gas onnodig duur en kan de export van gas via Turkije de prijzen drukken. De export van aardgas naar West-Europa was al jaren een belangrijke troef van het Kremlin in de politiek tegenover het Westen. Het was een doorn in het oog van de Verenigde Staten die economische sancties in het leven riepen om bedrijven ervan te weerhouden mee te werken aan de bouw of het onderhoud van twee grote aardgaspijpleidingen van Rusland naar Duitsland. Die zijn van het project Nord Stream in de Oostzee. Ook Oekraïne keerde zich steeds fel tegen Nord Stream, omdat Rusland met het gas veel invloed kon uitoefenen.

President Biden was een van de Amerikaanse gezagsdragers die begin dit jaar zeiden dat de VS een einde aan Nord Stream zouden maken indien Rusland Oekraïne binnenviel. Op 26 september bleken de leidingen waarschijnlijk met een deskundig uitgevoerde sabotage lek en onklaar. Rusland heeft fel geprotesteerd dat het niet mag deelnemen aan een internationaal onderzoek dat Denemarken, Duitsland en Zweden hebben ingesteld. De ambassadeurs van die drie landen zijn in Moskou op het matje geroepen, zo werd donderdag bekend.