Geen personen aangetroffen na woningbrand Wolvega

Er zijn geen personen aangetroffen in de woning aan het Van der Sandeplein in het Friese Wolvega, waar woensdagavond brand uitbrak. Eerder liet de brandweer weten dat er vermoedelijk mensen aanwezig waren in het pand.

De veiligheidsregio meldde woensdagavond rond half twaalf dat de brand onder controle was. Toen moesten door de hulpdiensten nog sloopwerkzaamheden worden verricht om te zien of er personen aanwezig waren in het appartement.

De brandweer bestreed het vuur met vier tankautospuiten en een hoogwerker. Een vrouw is ter plekke in de ambulance nagekeken omdat ze mogelijk rook had ingeademd.