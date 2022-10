GroenLinks: geen WK-voetbal op grote schermen in Rotterdam

De fractie van GroenLinks wil dat de gemeente Rotterdam het op grote schermen vertonen van wedstrijden op het WK voetbal in Qatar gaat verbieden. Dat zou moeten vanwege de mensenrechtensituatie in het land, die volgens de partij “moreel en ethisch verwerpelijk is”.

Volgens mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International zijn er minstens 6500 arbeidsmigranten omgekomen bij de bouw van de verschillende stadions die tijdens het WK gebruikt worden. Daarnaast wordt tijdens het evenement in de golfstaat onnodig veel energie verspild. De stadions in het warme land worden tijdens de wedstrijden gekoeld met airconditioning.

In Parijs en andere steden in Frankrijk is het uitzenden van de wedstrijden al aan banden gelegd. GroenLinks heeft in een brief aan het stadsbestuur gevraagd of Rotterdam een soortgelijke maatregel overweegt.

Het is overigens nog niet duidelijk of er in Rotterdam plannen zijn voor de vertoning van wedstrijden op grote schermen. Het WK-voetbal begint op zondag 20 november. Nederland begint een dag later om 17.00 uur met een wedstrijd tegen Senegal.