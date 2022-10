Justitieminister Yeşilgöz vindt beveiliging Amalia ‘vreselijk’

Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid vindt het “vreselijk” dat er veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor kroonprinses Amalia. “Ik kan me voorstellen dat dit nieuws hard binnenkomt bij mensen”, zegt de minister.

“Het is vreselijk dat dit nodig is. In eerste plaats voor de prinses zelf”, twittert de minister. Over concrete dreigingen en beveiligingsmaatregelen doet de minister geen uitspraken. “Maar ik garandeer dat onze veiligheidsdiensten dag en nacht keihard werken om haar veiligheid te waarborgen.”

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zeiden donderdag tijdens hun staatsbezoek in Zweden tegen de pers dat Amalia niet in Amsterdam woont en het huis “eigenlijk” niet uit kan. Net voor Prinsjesdag kwam naar buiten dat de beveiliging rondom Amalia is verhoogd. Criminelen zouden het voorzien hebben op zowel de prinses als premier Mark Rutte.