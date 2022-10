Kabinet negeerde reeks waarschuwingen over Groningse subsidie

Het vorige kabinet is op verschillende manieren en ruim van tevoren gewaarschuwd dat het potje met verduurzamingssubsidie die Groningers begin dit jaar konden aanvragen, niet genoeg gevuld was. Dat geeft premier Mark Rutte toe in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Op de dag dat het nieuwe kabinet aantrad, stonden duizenden Groningers urenlang in de rij voor de subsidie. Terwijl de commissaris van de Koning René Paas de onderhandelaars van het nieuwe kabinet nog waarschuwde toen zij in Groningen waren om te onderhandelen.

Paas waarschuwde daarvoor ook al eens, en er waren meer signalen. Dat gaven voormalig minister Stef Blok (Economische Zaken) en de huidige staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief ook al toe tijdens hun verhoren. Rutte zegt zich “de ogen uit mijn kop” te schamen omdat het kabinet de subsidiepot alsnog niet op tijd had aangevuld. Hij spreekt van “falen”. Eerder noemde hij dit al een blunder. Uiteindelijk is er wel extra geld bij gekomen.

Of de brief van Paas in november aan de onderhandelingstafel is besproken, wil Rutte niet zeggen. Hij noemt het “niet kies” om over onderhandelingen te praten die achter gesloten deuren zijn gevoerd. Maar het was volgens Rutte gek geweest als de onderhandelende partijen “als een soort gebaar naar Groningen” met extra geld op de proppen waren gekomen. Het zittende kabinet (Rutte III) had dat moeten regelen, vindt hij.

Voor Groningers voelde de ‘subsidieloterij’ waardoor ook digitaal mensen lang moesten wachten als schoffering van de regio. Terwijl het nieuwe kabinet zich juist ten doel had gesteld het vertrouwen in de politiek in die provincie te herstellen. “Dit helpt niet, integendeel”, erkent Rutte tijdens zijn urenlange verhoor. Hij wordt als een van de laatste getuigen gehoord door de parlementaire enquêtecommissie.