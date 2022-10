Kabinet overweegt helft stijging energiekosten mkb te vergoeden

Het kabinet overweegt middelgrote en kleine bedrijven die relatief veel energie moeten gebruiken, tegemoet te komen door de helft van de gestegen energiekosten te vergoeden. Daar moet wel een maximumbedrag per bedrijf voor gaan gelden, van mogelijk ongeveer 160.000 euro. Ingewijden bevestigen een bericht hierover van De Telegraaf. In totaal zou het steunpakket hiermee uitkomen op 2,5 tot 3 miljard euro.

De precieze voorwaarden zijn nog niet helemaal rond. Het kabinet spreekt daar volgens de bronnen nog over. Mogelijk wordt er vrijdag meer bekendgemaakt.

Het kabinet werkt al enige weken aan een steunpakket voor het mkb. Het gaat met name om relatieve grootverbruikers van energie zoals bakkers, slagers en tuinders. Flink wat van deze bedrijven zijn in financiƫle nood gekomen door de fors hogere energiekosten in de afgelopen maanden.

Het idee dat nu op tafel ligt, is om de kleine en middelgrote bedrijven waarbij de energiekosten 12,5 procent van de omzet bedragen, aan te merken als energie-intensief. Alleen die bedrijven zouden in aanmerking komen voor compensatie.