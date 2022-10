Koning gaat inhoudelijk niet in op 4,5 ton extra voor koningshuis

Volgens koning Willem-Alexander heeft de koninklijke familie “geen enkele invloed” op de stijging van de uitkering. Dat zei hij in gesprek met de Nederlandse pers na afloop van het staatsbezoek aan Zweden. Verder wil hij niet ingaan op vragen over de verontwaardiging rondom de 464.000 euro die hij, koningin Máxima en prinses Beatrix komend jaar extra te besteden hebben ten opzichte van vorig jaar.

In de miljoenennota die in september werd gepresenteerd staat dat er 50,2 miljoen euro is begroot voor het koningshuis. Daarvan is een deel loon en een deel onkostenvergoeding. In een gesprek met de pers vertelt de koning dat er “ieder jaar discussie over dit onderwerp” is, maar dat hij geen enkele invloed heeft op de hoogte van de uitkering. De koning beaamt dat hij over de onvrede wel iets zou kunnen zeggen, maar hij besluit dat niet te doen. Koningin Máxima zegt daarop dat ze het begrijpelijk vindt dat mensen verontwaardigd zijn, maar dat er gewerkt wordt aan oplossingen. “Volgende maand gaan we echt naar bedrijven om te zien hoe zij hun werknemers nog beter kunnen helpen”, zegt de koningin daarover.

De Rijksvoorlichtingsdienst verklaarde de stijging onder meer doordat “de leden van het koninklijk huis met een grondwettelijke uitkering trendvolgers zijn”, wat inhoudt dat het inkomen van de koninklijke familie mee stijgt met dat van rijksambtenaren. Eerder deed Amalia al afstand van een uitkering waar zij recht op heeft. Amalia deelde in juni 2021 mee dat zij tijdens haar studietijd de 300.000 euro die zij ontvangt zal terugstorten. De Prinses van Oranje noemde het in een brief aan minister-president Mark Rutte “ongemakkelijk” om geld te ontvangen terwijl andere studenten het “zo moeilijk hebben”.

De koning benadrukt dat hij heel goed beseft dat steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen, maar hij zegt ook dat daaraan gewerkt wordt. “Het is een gigantisch probleem waar we allemaal mee zitten. De problemen zijn zo groot, die werk je niet in één keer weg”, zei hij daarop. “We weten wel dat de problemen niet veroorzaakt zijn in Den Haag, maar de oplossing moet wel uit Den Haag komen.”