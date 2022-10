Mediawaakhond: motie over toekomst publieke bestel ‘grote stap’

Het Commissariaat voor de Media is blij dat de Tweede Kamer dinsdag een motie heeft aangenomen waarin wordt opgeroepen te kijken naar de toekomst van het publieke bestel. Dat laat de mediawaakhond donderdag in een reactie aan het ANP weten. Sinds het toetreden van omroep Ongehoord Nederland (ON) is de discussie over de toekomst van het bestel aangezwollen.

“Wij vinden het een belangrijke stap in de goede richting dat de Tweede Kamer met deze motie aangeeft dat er aandacht nodig is voor een toekomstbestendig publiek bestel”, aldus een woordvoerder van het commissariaat. “In juli gaven wij in onze reflectie aan dat het bestel de aansluiting dreigt te missen bij maatschappelijke, technologische en marktontwikkelingen. Om ons sterke publieke mediabestel te behouden, moet het in transitie.”

Een adviescollege is voor staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) al bezig met voorwaarden waar omroepen in de toekomst aan zouden moeten voldoen om toe te treden tot het bestel. De Kamer wil dat deze taak uitgebreid wordt naar nadenken over de toekomst van de publieke omroep. Uslu heeft beloofd hierover te overleggen met het adviescollege.

Eerder zei de staatssecretaris niet achter de motie te staan, om niet te “verzanden in grotere discussies”. Met de steunbetuiging schaart het Commissariaat voor de Media zich achter de meerderheid van de Kamer. De NPO en het College van Omroepen lieten dinsdag desgevraagd aan het ANP weten geen reactie te hebben op de aangenomen motie.

Ongehoord Nederland (ON) kreeg in juli een sanctie opgelegd van de NPO nadat de Ombudsman van de publieke omroep stelde dat ON zich niet houdt aan de geldende journalistieke code. De NPO heeft het Commissariaat gevraagd te kijken of ON de Mediawet heeft overtreden met een veelbesproken filmpje van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan, die zonder enige journalistieke context of duiding werd gepresenteerd. De waakhond neemt dit incident mee in een groter onderzoek over de betrouwbaarheid van Nederlandse media. Dat onderzoek wordt pas in 2023 afgerond.

Ondertussen is ook de ombudsman van de NPO bezig aan een nieuw onderzoek naar ON, na het recordaantal klachten dat binnenkwam over het filmpje. Als de klagers gelijk krijgen, kan dit leiden tot een tweede sanctie en kan Uslu volgens de Mediawet ingrijpen.