Nabestaanden Carlo Heuvelman krijgen woord in Mallorcazaak

De nabestaanden van Carlo Heuvelman krijgen het woord op de zevende zittingsdag van de Mallorcazaak. Zijn vader en moeder maken in de rechtbank in Lelystad gebruik van het spreekrecht, evenals zijn vriendin. Vier vrienden van Heuvelman laten hun slachtofferverklaringen voorlezen door hun advocaat.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd vorig jaar op 14 juli kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal op Mallorca. Heuvelman belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Hij overleed vier dagen later aan zijn verwondingen. Aan het fatale uitgaansgeweld ging een vechtpartij bij café De Zaak aan dezelfde boulevard vooraf, met slachtoffers uit een andere groep.

De ouders van Heuvelman, die de zittingen doorgaans via een videoverbinding volgen, reageerden eerder teleurgesteld op de ontkennende verklaringen die de negen Hilversumse verdachten van 19 en 20 jaar oud tot nu toe hebben afgelegd.

Geen van de drie hoofdverdachten en zes medeverdachten zegt Heuvelman te hebben gezien of aangeraakt. “Mijn cliënten hebben vanaf het begin af aan gezegd dat ze de waarheid willen horen”, zegt advocaat Edwin Bosch, de advocaat van de nabestaanden. “Het probleem van begin af aan is dat de verdachten niet eerlijk vertellen wat ze hebben gezien. Ze zeggen allemaal ‘we geven openheid van zaken’ en ‘oh wat is het erg voor de nabestaanden’. Maar op het moment dat het spannend wordt en het om Carlo gaat, heeft niemand iets gezien of iets gedaan met Carlo. En dat kan gewoon niet, omdat ze zelf zeggen dat ze de enige groep zijn die daar aanwezig was.”

Het Openbaar Ministerie komt maandag met de strafeisen.