Nieuwe afspraken crisiszorg, ziekenhuizen vinden ze ‘schraal’

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben opnieuw gezamenlijke afspraken gemaakt over de vergoeding van zorg mocht de coronapandemie weer in alle hevigheid losbarsten. Alleen als het virus voor dusdanig veel zieken zorgt dat de toegankelijkheid van de zorg in gevaar komt, krijgen ziekenhuizen een speciale vergoeding. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) noemt de afspraken “schraal”.

Als ziekenhuizen zorg moeten uitstellen vanwege de pandemie, dan krijgen ze daar een compensatie voor van zorgverzekeraars voor misgelopen verdiensten. Ook krijgen ze een vergoeding voor de extra kosten die ze maken door de coronazorg, bijvoorbeeld als ze meer ic-bedden moeten openstellen.

Zorg voor coronapati├źnten hoort er inmiddels bij en is dus “onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering”, aldus Zorgverzekeraars Nederland. Alleen als corona leidt tot een echte crisissituatie, gelden er gezamenlijke afspraken over de vergoeding. Dat is in lijn met een oordeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die stelde eerder dit jaar dat ziekenhuizen voortaan individueel moeten onderhandelen met zorgverzekeraars over de vergoeding van coronakosten, tenzij de continu├»teit van de zorg landelijk in gevaar komt. Dan mogen de ziekenhuizen wel gezamenlijke afspraken met verzekeraars maken.

Volgens de NVZ zijn de afspraken zoals die nu zijn vastgesteld “schraal”. Als de pandemie weer losbarst, “zullen we opnieuw om de tafel moeten”, aldus een woordvoerder. Deze week bleek dat ziekenhuizen voorspellen dat de zorg “ernstig onder druk” komt te staan als gevolg van de stijgende energiekosten en de inflatie. Voorzitter Ad Melkert riep de politiek “met klem” op om onder meer ziekenhuizen financieel tegemoet te komen.