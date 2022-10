Onduidelijkheid over geheim memo van Shell aan Rutte

In het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie kwam donderdag een vertrouwelijk memo aan premier Mark Rutte ter sprake. Het memo zou van Shell komen, maar volgens Rutte zelf is niet duidelijk of hij het stuk inderdaad heeft ontvangen. “Dat is het grote geheim van deze enquête”, aldus de premier. “We kunnen dat memo niet terugvinden. We hebben alle archieven omgedraaid.” De commissie heeft het memo wel.

In het document zijn volgens de enquêtecommissie “bespreekpunten” opgenomen voor een gesprek tussen Rutte en de top van Shell dat in juni 2016 plaatsvond. Shell-baas Ben van Beurden herkende het memo wel toen het werd genoemd, zei de commissie. Het stuk zou alleen aan Rutte gericht zijn, en persoonlijk zijn overhandigd aan een van zijn adviseurs.

Rutte liet doorschemeren dat het stuk al ter sprake kwam in het gesprek dat hij, net als meer getuigen, eerder achter gesloten deuren voerde met de commissie. Dat hij het memo niet meer kan vinden “sluit niet uit dat ik het ontvangen heb”. Maar het zou in een archief moeten zitten, zegt de premier. Hij betwijfelt of het memo in deze vorm bestaat. “Het zou ook de eerste en enige keer zijn geweest waarop ik een vertrouwelijk memo krijg alleen voor mij.” Het zou ook geen zin hebben, denkt Rutte: Nederland kent geen presidentieel stelsel waarin hij alleen besluiten kan nemen, benadrukt hij.