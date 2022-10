Onrust bij adoptieorganisaties na mismatches Colombia

Naar aanleiding van het nieuws dat een aantal deelnemers van het programma Spoorloos in Colombia niet aan de juiste biologische familie is gekoppeld, zijn er bij adoptieorganisaties signalen van onrust. Stichting Wereldkinderen, de enige Nederlandse organisatie met een vergunning die in Colombia bemiddelt bij adoptie, heeft drie vragen binnengekregen, laat directeur Jeroen Jansen desgevraagd weten. Volgens Inez Teurlings van de Stichting Interlandelijk Geadopteerden leven er zorgen onder sommige geadopteerden na de onthullingen over de mismatches.

“Het geeft onrust. Zo zijn er vragen of sommige DNA-testen correct zijn uitgevoerd. Bij goedkope testen wordt maar op vier punten getest, bij andere op twintig. Die laatste testen vinden wij betrouwbaarder, maar die zijn een stuk duurder, rond de 400 euro”, aldus Teurlings. “Ook moet er hoor en wederhoor komen over het handelen van Edwin Vela.” Verder is de manier waarop Spoorloos-presentator Derk Bolt reageerde volgens Teurlings slecht ontvangen in de gemeenschap. Bolt zei woensdagavond in talkshow Khalid & Sophie te blijven geloven in de in opspraak geraakte fixer.

De uitzending van het programma Oplichters Aangepakt, waarin de mismatches aan het licht komen, kan volgens stichting Wereldkinderen “leiden tot emoties en vragen bij mensen die zich vanuit welke rol dan ook verbonden voelen met adoptie in het algemeen of adopties uit Colombia in het bijzonder”, zo staat in een bericht op de website. Jansen wil zich verder niet uitlaten “over de aard van de reacties die wij ontvangen, aangezien die van persoonlijke aard zijn”.

In het verleden werkte de organisatie samen met Edith Nieman, die als vertegenwoordiger jarenlang vanuit Colombia in contact stond met adoptieouders. Het AD meldde dinsdag dat er toentertijd klachten binnenkwamen van adoptieouders dat zij zich ten koste van hen financieel zou verrijken. Ook zou ze volgens het AD meerdere keren hebben samengewerkt met fixer Vela. Jansen laat weten dat de samenwerking met Nieman in 2004 is beƫindigd, maar gaat niet in op verdere vragen over de samenwerking.

Organisatie Fiom, die mensen helpt met afstammingsonderzoek, heeft na de media-aandacht over de mismatches meer informatie op de website geplaatst over de zoektochten die de organisatie in Colombia doet. Fiom werkt in Colombia samen met overheidsinstituut ICBF. “Wij werken niet samen met Edwin Vela en hebben dat ook nooit gedaan. We kregen verder weinig vragen of opmerkingen binnen over de zoektochten”, laat een woordvoerder weten.