Ouders Carlo Heuvelman roepen verdachten op zwijgen te doorbreken

De nabestaanden van Carlo Heuvelman hebben donderdag in de rechtbank de verdachten van de Mallorcazaak opgeroepen het zwijgen te doorbreken. “Wat heeft Carlo jullie die avond aangedaan? Hij is doodgeschopt na te zijn geslagen”, zei zijn moeder Petra Heuvelman. “Ik hoop dat ik dat antwoord ooit nog eens krijg. Dat jullie het lef hebben om dat ooit nog eens te vertellen.”

Dat geen van de negen verdachten in de Mallorcazaak heeft verteld wie Carlo Heuvelman fataal heeft mishandeld, doet de ouders van het slachtoffer pijn. Vader Willem Heuvelman: “We doen nogmaals een klemmend beroep op alle jongvolwassenen die betrokken zijn in deze zaak en op hun ouders om dit zwijgen te doorbreken. Vroeg of laat komt een mens in gewetensnood. We hebben niets aan misplaatste sympathie of medeleven. We willen antwoorden.”

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd vorig jaar op 14 juli kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld op de boulevard van badplaats El Arenal op Mallorca. Hij belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Heuvelman overleed vier dagen later aan zijn verwondingen.

Voor het eerst waren de nabestaanden fysiek in dezelfde zittingszaal aanwezig als de verdachten. Naast de ouders maakte Carlo’s vriendin Lisa gebruik van het spreekrecht. “Ik vraag me iedere dag af hoe het kan dat er mensen zijn die dit op hun geweten hebben. Ik word er steeds opnieuw misselijk van”, zei ze. “Ik mis Carlo, ik mis hem, ik mis ons.”

Carlo’s moeder omschreef haar zoon als haar “mooie, lieve, aanhankelijke ventje dat ik heb beschermd en voor wie ik mijn leven zou geven. Mijn soulmate, mijn gesprekspartner in alles.” Tegen de verdachten zei ze: “Ik hoop dat als je het geluk krijgt ooit vader te worden, dat je nog eens terugdenkt aan mijn woorden van vandaag.”

“We zijn inmiddels bijna vijftien maanden verder. Het voelt als de dag van gisteren, die aanvoelt als een klap in je maag. Wij zullen deze traumatische ervaring bij ons moeten dragen, ons leven lang”, voegde Carlo’s vader eraan toe.

Hoofdverdachten Sanil B., Mees T. en Hein B. reageerden op de oproep van de nabestaanden. “Het is afschuwelijk wat in jullie leven is gebeurd, wat jullie doorstaan. Ik kan niet zeggen hoeveel medeleven ik heb. En ik zou willen dat ik de antwoorden kan geven. Ik hoop dat degene die die avond ruzie heeft gekregen met uw zoon, in gewetensnood komt”, zei Sanil B.

Vier vrienden van Heuvelman lieten hun slachtofferverklaringen voorlezen door hun advocaat, net als een slachtoffer uit een andere vriendengroep. Hij brak zijn neus tijdens een eerdere vechtpartij die uitgaansnacht. Op deze slachtofferverklaringen reageerden de verdachten niet of nauwelijks.