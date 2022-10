De scooterrijder die woensdagavond om het leven kwam door een aanrijding in Wervershoof (Noord-Holland) is een jongen van 17 jaar. Dat meldt de politie donderdag. De jongen uit het dorp Grootebroek botste rond 20.45 uur op een auto aan de Driehuizen. Het slachtoffer droeg een helm.

De bestuurder van de auto is een 40-jarige man uit Wervershoof. Hij had niet gedronken en geen drugs gebruikt, aldus de politie, die nog onderzoekt wat er precies is gebeurd.