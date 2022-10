Poolse verdachte aanslag De Vries overgeleverd aan Nederland

De 30-jarige man die vorige maand werd aangehouden in Polen op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries is overgeleverd aan Nederland. De Poolse man arriveerde woensdagavond op Schiphol, meldt het Openbaar Ministerie donderdagochtend. Hij zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam, die bepaalt of hij langer vast blijft zitten.

De man werd op 26 september aangehouden door de Poolse politie op verzoek van Nederland. Hij zou geholpen hebben bij de voorbereiding van de aanslag op De Vries. De man wordt medeplichtigheid aan moord met terroristisch oogmerk ten laste gelegd.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij. De Poolse verdachte woonde ten tijde van de aanslag in Rotterdam.

Op donderdag is er een voorbereidende pro forma rechtszitting in het onderzoek naar de opdrachtgever van en andere betrokkenen bij de aanslag op De Vries. De Poolse man verschijnt nog niet op die zitting, aldus het OM. Drie andere verdachten staan wel in de rechtbank in Amsterdam, waaronder de 27-jarige Poolse man die vermoedelijk de schutter en de chauffeur bij de aanslag heeft aangestuurd.