Prinses Amalia kan huis niet meer uit door bedreigingen

Prinses Amalia kan vanwege veiligheidsredenen haar huis “eigenlijk” niet uit. Dat vertelden koning Willem-Alexander en koningin Máxima donderdag tijdens het persmoment van hun staatsbezoek in Zweden. Op 17 september kwam via De Telegraaf naar buiten dat de beveiliging rondom prinses Amalia is verhoogd. Criminelen zouden het voorzien hebben op Amalia en minister-president Rutte. De RVD, de politie en het OM lieten weten geen uitspraken te doen over de beveiliging van de Prinses van Oranje.

Máxima zegt dat de bedreigingen rond de prinses “enorme consequenties” voor haar leven hebben. “Ze is het huis niet uit. Dat betekent dat ze niet in Amsterdam woont, dat zij ook niet echt naar buiten kan. De consequenties zijn heel moeilijk voor haar. Het is voor haar geen studentenleven zoals anderen dat hebben”, aldus de koningin.

De koning “kan niet omschrijven” wat de bedreigingen aan het adres van zijn dochter met hem doen als vader en vindt de situatie “echt heel zwaar”. Máxima wordt “er een beetje emotioneel van”. Volgens de koningin kan de prinses wel naar de universiteit. “Maar dat is het”, aldus Máxima. “Misschien kan ze hele goede cijfers halen. Het heeft hele grote consequenties voor haar. Ik vind haar heel dapper.”

Beveiligingsmaatregelen zijn aanzienlijk opgeschroefd omdat rekening wordt gehouden met een poging tot ontvoering of het plegen van een aanslag.